Freiburg strebt Einzug in K.o.-Phase der Europa League an

Der SC Freiburg kann mit einem Remis gegen Olympiakos Piräus den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League vorzeitig perfekt machen. Bei einer Niederlage heute (18.45 Uhr/RTL+) droht vor dem letzten Spieltag in der Gruppe A bei West Ham United in London jedoch noch der Abstieg in die Conference League.

Im Duell mit den Griechen, für die es die letzte Chance im Kampf um das Weiterkommen ist, kann SC-Trainer Christian Streich wieder auf die zuletzt verletzten Roland Sallai und Merlin Röhl zurückgreifen. Der ungarische Fußball-Nationalspieler Sallai sei anders als U21-Talent Röhl jedoch noch keine Option für die Startelf, sagte Streich am Mittwoch.