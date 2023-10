Freiburg mit frischen Kräften gegen noch sieglose Bochumer

Mehr zum Thema

Oppositionsparteien bestimmen Spitzenkandidaten Wer zieht für die SPD und die FDP im kommenden Jahr aus Baden-Württemberg in den Europawahlkampf? Diese Frage wollen die beiden Oppositionsparteien im Südwesten am Wochenende beantworten.

TSG Hoffenheim ohne Kramaric gegen Eintracht Frankfurt Erneut ohne den verletzten Torjäger Andrej Kramaric fordert die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Eintracht Frankfurt. Der kroatische Torjäger fällt wegen einer Oberschenkelverletzung auf unbestimmte Zeit aus. Der Tabellenfünfte aus dem Kraichgau hat nach sieben Spieltagen schon 15 Punkte auf dem Konto. Die Eintracht gewann keines ihrer jüngsten 14 Auswärtsspiele.