Freiburg angeschlagen ins Heimspiel gegen Darmstadt

Thomas Gottschalk feiert Abschied von „Wetten, dass..?“ Thomas Gottschalk will am Samstag (20.15 Uhr) seinen endgültigen Abschied von Wetten, dass..? feiern. In der Sendung begrüßt er unter anderem Weltstar Cher, die britische Kultband Take That sowie die Erfolgsmusikerinnen Helene Fischer und Shirin David auf dem TV-Sofa. Zu den Wettpaten gehören die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Stefanie Stappenbeck. Auch Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanović werden in Offenburg erwartet.

Niederlage gegen Verl: Mannheim weiter in der Krise Die sportliche Krise des SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga verschärft sich weiter. Durch das verdiente 1:2 (1:0) am Freitagabend gegen den SC Verl sind die Mannheimer seit acht Spielen ohne Sieg und befinden sich als Tabellen-18. weiter auf einem Abstiegsplatz. Durch die erneute Niederlage wird der Druck auf Trainer Rüdiger Rehm zunehmen, nachdem Mannschaft und Trainer mit einem gellenden Pfeifkonzert verabschiedet wurden.