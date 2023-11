Freiberger Forscher: Neue Quellen für Gallium und Germanium

Mehr zum Thema

Übung einer Amok-Lage der Polizei in Zwickau Mehrere hundert Polizisten haben in Zwickau am Montag einen Großeinsatz geübt. Im Verlauf der simulierten Lage war zunächst ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast, anschließend wurden in einer Hochschule Geiseln genommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. An der Übung hatte auch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei teilgenommen. Im Stadtteil Pölbitz war es deshalb zu Verkehrsbehinderungen gekommen.