„Hattet ihr was miteinander?“, will Moderator Tommi Schmitt wissen. „Wo fängt das an?“, kontert Atze mit einem Grinsen. Natürlich eine Steilvorlage für Tommis Co-Moderatorin Sophie Passmann. Sie hakt bei dem Comedian nach, ob er bei Frauke „über oder unter“ der Bluse war. Darauf bekommt sie zwar keine Antwort, aber Frauke verrät zumindest, dass SIE Atze damals oben ohne gesehen habe. „Unsere Seelen haben sich berührt“, fasst Schröder die Ereignisse der fraglichen Nacht schließlich poetisch zusammen. Das lässt – nicht ganz ernst gemeint – natürlich weiter viel Raum für Spekulationen.

Lese-Tipp: Frauke Ludowig schwärmt von ihrem Vater: „Er ist mein Hero“

Mit uns hat Frauke aber Klartext gesprochen: „Also, es lief nichts mit Atze. Aber ich mag ihn wirklich total gerne, ich finde, er ist wirklich ein cooler Typ, und ich hatte das Glück, ihn an dem Abend auch in seinem natürlichen Look zu betrachten… Das ist doch schon mal ein großer Vertrauensbeweis, oder?“