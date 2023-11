Frauen erhalten im Schnitt 220 Euro weniger Rente

Frauen erhalten in Sachsen-Anhalt im Schnitt 220 Euro weniger Rente als Männer. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Demnach bekamen Rentnerinnen zum Ende vergangenen Jahres im Schnitt 1133 Euro Rente, Männer in Sachsen-Anhalt dagegen 1353. Die Durchschnittsrente in Deutschland betrug den Angaben zufolge 1099 Euro. In Westdeutschland bekamen Frauen im Schnitt sogar 558 Euro Rente weniger als Männer.

Allerdings gebe es eine große Spanne zwischen Kleinstrenten und hohen Rentenbeiträgen, so das Arbeitsministerium. Hintergrund seien vor allem bei den Kleinstrenten deutlich kürzere Arbeitszeiten, wie sie in den alten Ländern besonders bei Frauen erkennbar sind, so das Ministerium. Es verwies auch auf eine Studie zur Alterssicherung in Deutschland aus dem Jahr 2019, nach der das Haushaltseinkommen von Rentnerinnen und Rentnern relativ ausgeglichen war.

Die Fraktionsvorsitzende der Linken in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, bezeichnete die Zahlen dennoch als einen traurigen Befund. Altersarmut sei überwiegend weiblich. Hinzukomme, dass Neurentner noch weniger Geld im Portemonnaie hätten als Bestandsrentner. Dies treffe ebenfalls überwiegend Frauen. Erste Schritte seien, die Rente um zehn Prozent und den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen.