Frau zeigt Busfahrer ungültiges Ticket und schlägt ihn

Nicht nur staunen: Heidenheim will beim FC Bayern überzeugen Mit dem Erfolgserlebnis vom 2:0 gegen den VfB Stuttgart im Kopf will sich Bundesliga-Neuling 1. FC Heidenheim auch beim FC Bayern München gut präsentieren. Wenn man beim Fußball-Rekordmeister antrete, müsse man sich etwas trauen, sagte Trainer Frank Schmidt einen Tag vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Dass wir da nicht in Passivität verfallen und staunen und nur hinterherlaufen. Getraut habe man sich auch im April 2019 etwas, als der damalige Zweitligist im DFB-Pokal nach starker Leistung nur knapp mit 4:5 in München verlor. Es war das bisher einzige Pflichtspiel der beiden Clubs gegeneinander.