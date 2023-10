Mehr zum Thema

Polizei beendet Konzert der rechten Szene in Gelsenkirchen In einer Kleingartenanlage in Gelsenkirchen rückte die Polizei am Samstagabend mit zahlreichen Kräften an und beendete ein Konzert der rechten Szene. Auch Beamte der Stadt Gelsenkirchen waren im Einsatz.