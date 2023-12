Frau will Wohnung mit Grill heizen und wird schwer verletzt

Mehr zum Thema

Mehr Insolvenzen auch in Bayern: Wenige im Bundesvergleich Die Zahl der Firmenpleiten in Bayern steigt. Nach Schätzung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform werden in diesem Jahr 44 von 10.000 Firmen im Freistaat Insolvenz anmelden - das entspricht jedem 227. Unternehmen. Im vergangenen Jahr hatte die Quote mit 35 insolventen von 10.000 Firmen noch deutlich niedriger gelegen. Das teilte Creditreform am Montag in Frankfurt am Main mit.

Züge wegen Überfüllung mit Polizei-Unterstützung geräumt Nach den starken Schneefällen am Wochenende mussten Züge am Münchner Hauptbahnhof wegen Überfüllung geräumt werden. In zwei Fällen sei die Polizei zur Unterstützung gerufen worden, bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag. Aufgrund der angespannten Situation waren auch Bundespolizisten vor Ort, um einzugreifen, sollte es zu Auseinandersetzungen kommen, sagte sie über die Vorfälle vom Sonntag.