Frau will Streit schlichten und wird mit Messer verletzt

Mehr zum Thema

Auto fährt in Querfurt Radfahrer an: Mann schwer verletzt Ein Auto hat am Samstagabend in Querfurt (Saalekreis) einen Fahrradfahrer angefahren und ihn schwer verletzt. Der Radfahrer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Halle am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Autofahrer das Fahrrad überholen und ist laut den Beamten mit dem Wagen seitlich gegen den Mann auf dem Rad gestoßen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

32-Jähriger randaliert in Weißenfels und schlägt 13-Jährigen Ein 32 Jahre alter Mann hat am Samstag in Weißenfels randaliert und dabei mehrere Menschen angegriffen. Unter anderem schlug er einen 13 Jahre alten Jungen und stahl Bargeld von ihm, wie die Polizei Halle am Sonntag mitteilte. Demnach begann der 32-Jährige in einem Supermarkt damit, Waren herumzuwerfen und beleidigte eine Angestellte sowie Passanten.