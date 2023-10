Frau vor Kindern niedergestochen: Höchststrafe gefordert

Mehr zum Thema

Sachsens Linke-Spitze hält Abspaltung für unverantwortlich Die Parteispitze der sächsischen Linken hat Pläne zur Abspaltung von der Partei als rücksichtslos gegenüber den mehr als 200 Beschäftigten in der Bundestagsfraktion und deren Familien bezeichnet. Sie ist besonders unverantwortlich in einer gesellschaftlichen Situation, die eine starke Linke umso mehr erfordert. Wer sie aus egoistischen Motiven schwächt, wird bald feststellen, dass diese Motive keine Basis für den dauerhaften Erfolg einer Partei sind, betonten Parteichefin Susanne Schaper und Ko-Vorsitzender Steffen Hartmann am Donnerstag in Dresden.

Sachsen schiebt Straftäter aus Tunesien ab Vom Flughafen Leipzig-Halle aus sind 21 abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat nach Tunesien abgeschoben worden. Wie die Landesdirektion Sachsen am Donnerstag mitteilte, handelt es bei sieben zuletzt in Sachsen untergebrachten Männern ausschließlich um verurteilte Straftäter. Zudem wurden 14 zur Ausreise verpflichtete Personen aus der Zuständigkeit der Bundesländer Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Baden-Württemberg, dem Saarland und Berlin sowie aus dem Verantwortungsbereich der Bundespolizei zurückgeführt. Der Flug nach Tunesien fand am Mittwoch statt.