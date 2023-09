Frau vor Jahren getötet - Verdächtiger in Wien gefasst

Mehr zum Thema

Obdachloser vermutlich lebensgefährlich verletzt Ein Obdachloser ist in Alt-Hohenschönhausen in Berlin vermutlich gewaltsam attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige kam mit einer Platzwunde und einer Schwellung am Kopf in eine Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch eine Hirnblutung wurde bei ihm festgestellt. Der Mann werde derzeit künstlich beatmet. Die Beamten eines Streifenwagens hatten den Verletzten am vergangenen Samstagabend in der Genslerstraße bemerkt und einen Rettungswagen gerufen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie der Mann verletzt wurde, sie vermutetet eine Straftat.

Aktionswoche gegen Verschwendung von Lebensmitteln beginnt Mit einer Aktionswoche unter dem Motto Deutschland rettet Lebensmittel wollen das Bundeslandwirtschaftsministerium und die Bundesländer auf die Verschwendung von Nahrungsmitteln aufmerksam machen. Sie starteten die Aktion am Freitag, dem Internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung. Bis 6. Oktober soll es Aktionen an verschiedenen Orten geben - etwa im Einzelhandel, in Betrieben, an Schulen und in Kitas. Es ist die vierte bundesweite Aktionswoche. Zum Auftakt besuchte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) die Kantine der Berliner Stadtreinigung (BSR).