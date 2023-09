Frau verletzt vier Polizisten in Stuttgart

Eine 35-Jährige hat vier Polizisten in Stuttgart leicht verletzt. Die Frau war durch ihr aggressives Verhalten in einem Imbiss aufgefallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort soll sie mehrere Gäste belästigt haben. Nachdem sie trotz Aufforderung des Inhabers den Laden nicht verlassen wollte, wurde die Polizei alarmiert.

Bei der Überprüfung der Personalien wollte die 35-Jährige laut Polizei flüchten. Daraufhin hielten die Beamten die Frau fest, die sich heftig gewehrt haben soll. Sie soll zwei Beamtinnen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und einem Polizisten mit einem Fußtritt ins Gesicht getroffen haben.

Eine weitere Polizistin soll darüber hinaus bei dem Vorfall am Dienstag verletzt worden sein. Die 35-Jährige wurde nach den Angaben in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.