Frau und Töchter erstickt: Prozess um Dreifachmord beginnt

Menschen gedenken der Opfer vom 7. Oktober in Israel Gut eine Woche nach der heftig umstrittenen Kundgebung in Essen, bei der Teilnehmer unter anderem ein islamisches Kalifat forderten, haben dort Tausende der Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober gedacht. Vor der Alten Synagoge in Essen versammelten sich am Sonntag etwa 4500 Menschen zu der Gedenkveranstaltung, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte. Es war eine sehr friedliche Veranstaltung. Viele Menschen hielten Kerzen in den Händen. Die Sicherheitsvorkehrungen waren der Polizei zufolge hoch.