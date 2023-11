Frau übersieht anderes Auto und wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall im Kreis Olpe schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 20-Jährige am Sonntag in Lennestadt mit ihrem Wagen vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr fahren wollen. Dabei übersah sie den Angaben zufolge ein Auto mit einem 64 Jahre alten Fahrer und einem 21 Jahre alten Beifahrer, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Beifahrer wurde dabei leicht verletzt.