Frau tritt Hund tot

Sicherheitsbedenken: Mannheim verbietet Pro-Palästina-Demo Die Stadt Mannheim untersagt die für Samstag angemeldete Kundgebung der Gruppe Free Palestine Mannheim. Begründet wird das Verbot damit, dass eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestehe, die aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ausnahmsweise eine Untersagung rechtfertige, teilte eine Sprecherin am Freitag in Mannheim mit. Das Motto lautete demnach Mahnwache Solidaritätskundgebung zum Gedenken an die Opfer in Palästina.