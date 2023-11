Frau stirbt vor Haus: im Haus Schwerverletzter gefunden

Mehr zum Thema

16-Jähriger Kraftradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw Ein 16 Jahre alter Leichtkraftrad-Fahrer ist im Landkreis Osnabrück beim Zusammenprall mit einem Lkw ums Leben gekommen. Aus ungeklärter Ursache geriet der Jugendliche auf die Gegenfahrbahn, wo es zu dem Unfall kam, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück sagte. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision am Dienstagnachmittag zwischen Fürstenau und Merzen nicht verletzt. Die Sprecherin sagte, ein weiterer Lkw sei aufgrund des Unfalls in einen Graben gefahren. Zunächst berichte die Neue Osnabrücker Zeitung.

