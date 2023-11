Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Mehr zum Thema

Kommunale Wärmeplanung: Frankfurt stellt Konzeptstudie vor Wie kann in einer Metropole wie Frankfurt künftig energieeffizient geheizt werden? Hessens größte Stadt hat eine Konzeptstudie zur Vorbereitung der kommunalen Wärmeplanung vorgestellt. Diese gebe einen Überblick, wie in Frankfurt aktuell geheizt wird, welche Möglichkeiten es in den Stadtteilen für einen Fernwärmeausbau gibt und welche Techniken wo am besten geeignet sind, um möglichst klimaneutral und kostensparend zu heizen, erklärte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) am Donnerstag. Noch werde der Wärmebedarf jedoch größtenteils mit fossiler Energie gestillt.