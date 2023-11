Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Harrislee

Mehr zum Thema

Kind stirbt nach Sturz aus sechstem Stock in Wohnhaus Ein Kind ist am Freitag nach einem Sturz aus dem sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Eilbek gestorben. Das nach Feuerwehrangaben sechs Jahre alte Kind war zunächst unter Wiederbelebungsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Abend bestätigte, erlag es dort seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Nähere Erkenntnisse zum Hergang des Unfalls gab es zunächst nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

RTL

Digitalisierung der Hamburger Verwaltung steigt nur langsam Die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen schreitet auch in Hamburg nur langsam voran. Laut der Studie Digimeter des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) sind in der Hansestadt derzeit 229 Leistungen online verfügbar. Das teilte die INSM am Freitag mit.