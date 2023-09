Frau stirbt bei Unfall auf Landstraße nahe Vechta

Mehr zum Thema

Neun Verletzte nach Auffahrunfall auf A28 bei Oldenburg Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 28 nahe Oldenburg sind neun Menschen verletzt worden. Eine 60 Jahre alte Frau wurde schwer, acht weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Ein 41 Jahre alter Autofahrer erkannte den Angaben nach am Freitagnachmittag zu spät, dass ein 39-Jähriger vor ihm mit seinem Auto verkehrsbedingt bremste.