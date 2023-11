Frau stirbt bei Unfall auf A9: Menschen schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 in Oberbayern ist eine Frau gestorben, drei weitere Menschen sind schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, kam das vordere Auto am Sonntag durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn auf der A9 bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ab und überschlug sich mehrfach.

Fahrer und Beifahrerin wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt, die Insassin auf der Rückbank starb. Der Fahrer des hinteren Autos wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte die Verletzten in eine Klinik. Die A9 in Fahrtrichtung Nürnberg war für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Schadenshöhe dauerten an.