Weil: Gemeinsame Kraftanstrengung von Politik und Wirtschaft Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil fordert eine gemeinsame Kraftanstrengung von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften, um die wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Wir haben unstreitig Hausaufgaben zu machen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag auf der Niedersächsischen Betriebs- und Personalrätekonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hannover. Rund 200 Betriebs- und Personalräte aus ganz Niedersachsen nahmen an der Konferenz teil.

Uni Braunschweig mit neuer Forschungspräsenz in Singapur Zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit hat die Technische Universität Braunschweig eine Forschungspräsenz in Singapur eröffnet. Die Verknüpfung mit der dynamischen Forschungslandschaft des Landes sei ein konsequenter Schritt für die Erweiterung der globalen Forschungsinitiativen und Sichtbarkeit der Uni, sagte TU-Präsidentin Angela Ittel am Donnerstag.