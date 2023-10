Frau steht wegen gewaltsamen Tod des Mannes vor Gericht

Mehr zum Thema

Mojib Latif: Städten kommt bei Klima besondere Bedeutung zu Klimaforscher Mojib Latif hat am Tag der Deutschen Einheit im Hamburger Michel ein Signal des Aufbruchs für den Klimaschutz in den Städten gefordert. Den Städten komme hier eine besondere Verantwortung zu, sagte Latif am Dienstag. Das gelte auch für Hamburg. An der Feier im Michel nahmen zahlreiche Ehrengäste teil, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).