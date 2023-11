Frau soll Nachbarin in Frankfurt mit Waffe bedroht haben

Mehr zum Thema

Seniorin bei Hausbrand lebensgefährlich verletzt Bei dem Brand eines Wohnhauses in Linden (Landkreis Gießen) ist am Donnerstag eine ältere Bewohnerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 74-Jährige sei nach einer Erstbehandlung in einem Krankenhaus mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Hausbewohner wurden wegen Rauchgasvergiftungen in einer Klinik behandelt, zudem erlitt ein Ersthelfer leichte Verletzungen. Das Feuer war am Morgen aus zunächst unbekannten Gründen im Erdgeschoss des Hauses im Stadtteil Großen-Linden ausgebrochen, die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

Neun Schülerinnen durch Pfefferspray verletzt An einer Berufsschule in Darmstadt sind neun Schülerinnen durch Pfefferspray leicht verletzt worden. Insgesamt 600 Schüler mussten am Donnerstag wegen des Zwischenfalls das Schulgebäude zunächst verlassen, wie die Polizei mitteilte. Die Augen- und Atemwegsreizungen der Verletzten wurden vor Ort behandelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Pfefferspray in einem Klassenraum versprüht und nicht zielgerichtet gegen Menschen benutzt. Nachdem Einsatzkräfte die Räume gelüftet hatten, konnte der Unterricht fortgesetzt werden. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.