Frau soll entführt und in Wohnung festgehalten worden sein

Eine 51-jährige Kölnerin soll von zwei Männern entführt und in einer Wohnung festgehalten worden sein. Die Männer im Alter von 39 und 54 Jahren, die inzwischen in U-Haft sitzen, sollen die Frau am Freitagnachmittag in ihrer Praxis überwältigt und sie in eine Wohnung im Stadtteil Niehl gebracht habe. Das teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit. Ersten Aussagen zufolge hätten die beiden die Frau am Samstagmittag wieder freigelassen. Nähere Hintergründe nannte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.

Der Ehemann der Frau hatte sie demnach am Freitagabend als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht von der Arbeit nach Hause gekommen war. Nachdem sie freigelassen worden war, konnte sie sich selber an die Polizei wenden. Die fuhr daraufhin in die Wohnung, in der die Frau festgehalten worden war, und nahm die beiden Männer fest. Sie kamen am Sonntag in Untersuchungshaft.