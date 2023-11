Frau schlägt mit Hammer auf Auto von Landtagsabgeordneten

Mehr zum Thema

Nach Schließfachaufbrüchen: OLG gegen höhere Entschädigung Wie sicher muss ein Bankschließfach sein? Das Oberlandesgericht in Hamburg meint, das sei nicht verbindlich festgelegt. Hunderte Haspa-Kunden, deren Wertsachen von Einbrechern gestohlen wurden, müssen sich wohl mit einer Mindestentschädigung zufrieden geben.

