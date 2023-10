Frau rammt Wagen von Ehemann wegen Geliebter

Mehr zum Thema

Luftwaffe begleitete iranisches Flugzeug nach Bombendrohung Maschinen der Luftwaffe haben am Montag nach einer Bombendrohung eine iranische Passagiermaschine nach Hamburg begleitet. «Heute morgen wurde unsere Alarmrotte aus Laage aktiviert, schrieb die Luftwaffe auf der Plattform X (früher Twitter). Ein ziviles Flugzeug sei auf dem Weg von Teheran nach Hamburg nach einer Bombendrohung nach Eintritt in den deutschen Luftraum östlich von Berlin bis zur Landung in Hamburg von der Luftwaffe begleitet worden. Am Hamburger Flughafen war der Flugbetrieb gegen 12.40 Uhr komplett eingestellt worden. Es gab über rund eineinhalb Stunden weder Starts noch Landungen.