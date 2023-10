Frau plante Anschlag auf Rathaus: Wollte Mitarbeiter töten

Mehr zum Thema

Mehr Solaranlagen im Südwesten installiert Der Ausbau der Solarenergie in Baden-Württemberg kommt weiter voran: Bis Ende September lag der Zubau bei 1340 Megawatt - im vergangenen Jahr waren insgesamt nur 820 Megawatt installiert worden, wie der Verein Solar Cluster Baden-Württemberg am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Der Verein verwies auf vorläufige Daten der Bundesnetzagentur, die vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) korrigiert worden sind.

Auto wird von Lastwagen Hunderte Meter weit mitgeschleift Ein bei Starkregen ins Schleudern gekommenes Auto hat sich auf der Autobahn 81 bei Engen (Kreis Konstanz) in einem Lastwagen verhakt und ist Hunderte Meter mitgeschleift worden. Wie durch ein Wunder ist der 20-jährigen Fahrerin nichts passiert, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Lastwagenfahrer blieb ebenfalls unverletzt.