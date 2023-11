Frau ohne Führerschein fährt betrunken gegen Streifenwagen

Mehr zum Thema

Unbekannte dringen in Haus ein: Schüsse auf der Straße Eine lautstarke Auseinandersetzung, bei der mutmaßlich mehrere Schüsse abgefeuert wurden, hat am Freitagabend in Essen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Dies teilte die Polizei Essen am Sonntagmorgen mit. Ungefähr 20 Menschen hätten sich am Freitagabend vor einem Mehrfamilienhaus versammelt, sagte ein Sprecher der Polizei Essen. Zehn von ihnen hätten sich daraufhin gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft, um in eine Wohnung vorzudringen. Dabei soll eine Person auf der Straße mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft gefeuert haben.

Regen und Wind in Nordrhein-Westfalen In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen mit Wind und Regen herbstlich. Insbesondere am Sonntagabend komme es zu Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst am Morgen mit. Dafür seien die Temperaturen mit Höchstwerten von 11 bis 15 sowie in höheren Lagen von 8 Grad sehr mild. Es wehe ein mäßiger bis frischer Wind, der sich zu starken und im Bergland auch zu stürmischen Böen steigern könne. Am Nachmittag lasse der Wind jedoch vorübergehend etwas nach, schrieb der DWD.