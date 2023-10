Frau nach mutmaßlicher Tötung von Mann und Kind im Koma

Eine 42-jährige Frau, die in Darmstadt ihren Mann und einen zehnjährigen Jungen getötet haben soll, ist weiter in kritischem Zustand. Die Beschuldigte befinde sich im künstlichen Koma, eine Vernehmung sei bisher nicht möglich gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar.

Am Mittwochmorgen war die 42-Jährige in einer Gartenhütte auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden, nachdem eine zunächst unbekannte Person per Notruf die Polizei verständigt hatte. Der Mann der 42-Jährigen, der Zehnjährige sowie ein weiterer neun Jahre alter Junge wurden in der Wohnung gefunden. Nach ersten Ermittlungen wurde die Frau verdächtigt, ihren Ehemann und den Zehnjährigen getötet zu haben.

Der Neunjährige hatte diverse Verletzungen, befand sich aber nicht in akuter Lebensgefahr. Er sei weiter in ärztlicher Behandlung, sagte der Sprecher. Ob es sich bei den beiden Jungen um leibliche Kinder des Paares handelt, ist bisher unklar, ebenso wie der Ablauf der Tat. Zur Art der Verletzungen machte der Sprecher keine Angaben. Eine Obduktion der beiden Toten war noch für Donnerstag vorgesehen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.