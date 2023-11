Frau nach mutmaßlicher Attacke auf ihren Mann festgenommen

Mehr zum Thema

Geldautomat im Odenwaldkreis gesprengt: Täter flüchten Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale im Odenwaldkreis gesprengt. Nach Angaben von Zeugen sollen mindestens drei Täter mit einem Fahrzeug geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar. An dem Gebäude in der Gemeinde Lützelbach sei ein erheblicher Schaden entstanden.