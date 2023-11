Frau nach Feier getötet: Angeklagter schweigt

Mehr zum Thema

Oberbürgermeister fordern Hilfe für Kliniken und Geflüchtete Die Oberbürgermeister der niedersächsischen Kommunen fordern von Bund und Land mehr Unterstützung für die Betreuung von Flüchtlingen und für kommunale Krankenhäuser. Für die Unterbringung von Geflüchteten sei eine bessere und dauerhafte finanzielle Ausstattung der Städte notwendig, sagte am Freitag der Vorsitzende der Oberbürgermeisterkonferenz des Niedersächsischen Städtetags, Claudio Griese (CDU), nach einem Treffen mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hildesheim.

Werder in Wolfsburg wieder mit Zetterer im Tor Michael Zetterer wird auch im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg im Tor von Werder Bremen stehen. Der 28 Jahre alte Torhüter ersetzt weiterhin Stammtorwart Jiri Pavlenka, der nach wie vor verletzt passen muss. Zetterer hatte sich zu Beginn der Woche selbst mit einer Erkältung herumgeplagt, ist aber rechtzeitig für die Bundesliga-Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) fit.