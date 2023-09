Frau mit Kopfschüssen getötet: 29-Jähriger in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer vermutlich obdachlosen Frau in der Innenstadt von Iserlohn hat ein Richter einen Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 29 Jahre alten Mann erlassen. Das teilte die Polizei in Hagen am Donnerstag mit.

Der Mann war bei der Festnahme durch SEK-Kräfte verletzt worden, er befindet sich derzeit in einem Justizvollzugskrankenhaus. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Die vermutlich obdachlose Frau war mit zwei Kopfschüssen getötet worden. Zwei Jugendliche hatten die Tote am Mittwoch in den Morgenstunden entdeckt.

Wenige Stunden später war der 29-Jährige, ein Waffenbesitzer, an seiner Wohnadresse festgenommen worden. Vor dem Zugriff waren die umliegenden Straßen großräumig abgesperrt worden.