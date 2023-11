Frau mit 3,16 Promille am Steuer erwischt

Mehr zum Thema

Großer Medienandrang vor Prozess gegen Gil Ofarim Zum Prozessauftakt gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigungen und Verleumdung hat es einen großen Medienandrang gegeben. Die ersten Journalisten versammelten sich am Dienstag bereits um 05.15 vor dem Landgericht. Der Prozess sollte um 09.00 Uhr beginnen.