Frau mietet Bagger und verkauft sie weiter

Nach Einsturz von Kirchendach Ursache unklar Nach dem Einsturz eines Kirchendaches in Kassel ist die Ursache weiter unklar. Im Moment ist es noch zu früh, dazu etwas zu sagen, sagte der Fuldaer Bischof Michael Gerber am Dienstag bei einem Ortsbesuch an der Elisabethkirche in Kassel. Noch am Dienstagnachmittag sollte das Gebäude mithilfe einer Drohne begutachtet werden, erklärte Franz Bartmann vom Verwaltungsrat der Kirchengemeinde. Dabei solle geprüft werden, ob die Außenwände stabil und die angrenzenden Wohn- und Büroräume wieder nutzbar seien.