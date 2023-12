Frau lebensgefährlich verletzt: Ermittlungen gegen Ex-Mann

Eine 36-Jährige und ihr Ex-Mann sind bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Bielefeld durch Stiche verletzt worden, die Frau lebensgefährlich. Gegen den 44-jährigen Mann bestehe dringender Tatverdacht wegen versuchten Mordes, teilten die Staatsanwaltschaft Bielefeld und das Polizeipräsidium Bielefeld am Samstag mit. Beim Eintreffen der Polizei am Tatort sei der 44-Jährige nicht mehr vor Ort gewesen. Beamte entdeckten ihn noch am selben Abend. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen den Mann.