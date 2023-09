Frau in Lübecker Innenstadt getötet: Weitere Ermittlungen

Nach der mutmaßlichen Ermordung einer Frau in Lübeck gehen die Ermittlungen der Polizei am Freitag weiter. Die 55-Jährige soll ersten Erkenntnissen zufolge von einem 24-jährigen Verwandten getötet worden sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der junge Mann soll die Frau am Donnerstagnachmittag in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lübecker Innenstadt umgebracht haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befand sich laut eines Polizeisprechers am späten Donnerstagabend noch in Polizeigewahrsam.

Den Angaben zufolge alarmierten Zeugen kurz nach 16.30 Uhr die Polizei, nachdem laute Schreie aus dem Mehrfamilienhaus zu hören gewesen sein sollen. Im Flur der betreffenden Wohnung fanden die Beamten demnach die leblose 55-Jährige, auch den 24 Jahre alten Tatverdächtigen trafen die Einsatzkräfte dort an. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sollen beide zusammen in der Wohnung gewohnt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge besteht zwischen ihnen ein verwandtschaftliches Verhältnis. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.