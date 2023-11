Frau gewinnt knapp 1,2 Millionen Euro im Lotto

Eine Frau aus dem Raum Trier hat knapp 1,2 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Das teilte Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mit. Demnach gab die Spielerin am Freitag ihren Lottoschein bei einer Annahmestelle im Raum Trier ab. Gewonnen hat sie in der Ziehung am Samstagabend genau 1.196.545,20 Euro. Die sechs Zahlen auf dem Schein tippte sie richtig, die korrekte Superzahl fehlte aber für den Jackpot. Wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte, handelt es sich um den dritten rheinland-pfälzischen Lotto-Millionengewinn in Folge und um den siebten in diesem Jahr.