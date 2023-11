Frau getötet: Mann wegen Mordes verurteilt

Mehr zum Thema

Radfahrer stirbt nach Kollision mit Auto Ein 52 Jahre alter Radfahrer ist in Mittelfranken von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.