Frau fällt vor U-Bahn: Lebensgefährlich verletzt

Eine Frau ist am Dienstag in München auf einem U-Bahnsteig ins Straucheln gekommen, vor eine einfahrende Bahn gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Mehrere Augenzeugen wie auch die Mitarbeiter des Betriebszentrums über die Videoüberwachung hätten beobachtet, wie die Frau das Gleichgewicht verlor, von der Bahn erfasst und in den Sicherheitsbereich unter der Bahnsteigkante geschleudert wurde, schilderte die Feuerwehr. Dort blieb sie bewusstlos liegen.

Einsatzkräfte krochen über den Sicherheitsraum zu ihr, hoben die lebensgefährlich Verletzte auf eine Schleifkorbtrage und brachten sie auf den Bahnsteig. Dort wurde die Frau den Angaben zufolge von einem Notarzt erstversorgt und umgehend in den Schockraum einer Klinik gebracht.