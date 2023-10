Frau fährt auf Stau auf: Erwachsene und zwei Kinder verletzt

Bei einem Unfall in Laufenburg (Kreis Waldshut) sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin war laut Polizei am Montag wohl aus Unachtsamkeit auf das Ende eines Rückstaus aufgefahren. Der Wagen vor ihr wurde dadurch auf ein weiteres Auto geschoben. Die zweijährige Tochter der Frau verletzte sich leicht, ebenso zogen sich ein fünfjähriges Mädchen und vier weitere Insassen in den vorderen Fahrzeugen leichte Verletzungen zu. Den Schaden schätzte die Polizei am Dienstag auf rund 41.000 Euro.