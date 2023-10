Frau erkennt Masche von Schockanrufern: 23-Jähriger in Haft

Mehr zum Thema

KVB auf Kritik von Psychotherapeuten: Bundesweite Vorgabe Nach harscher Kritik vom Deutschen Psychotherapeuten Netzwerk (DPNW) hat die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) Missverständnisse bei der Versorgung psychisch kranker Patienten während der Wartezeit auf einen Therapieplatz bedauert. Die bemängelten Aussagen in einem Rundschreiben seien rein informativ gewesen, die dargelegten rechtlichen Regelungen würden von der KVB weder unterstützt noch gutgeheißen, teilte die Vereinigung am Donnerstag in München mit.