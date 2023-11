Frau entdeckt Schlachtabfälle am Waldrand: Polizei ermittelt

Mehr zum Thema

Stürmisches Wetter zum Wochenstart in Thüringen Die Woche beginnt stürmisch in Thüringen. Am Montag ist es wechselnd bewölkt und überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Abend ziehen von Westen her mehr Wolken und einzelne Schauer auf.

350.000 Euro Schaden bei Einbrüchen in Gartenanlagen 2022 In vielen Kleingartenanlagen wird dieser Tage das Wasser abgestellt, die Saison endet, die Pächter kommen seltener. Das lockt Langfinger. Dabei gibt es dort gar nicht so viel zu holen. Dennoch verursachen die Kriminellen mitunter heftige Schäden.