Das Bordpersonal bringt die Schwangere in den hinteren Teil des Flugzeugs, berichtet die Nachrichtenseite. Doch die Situation wird zunehmend dramatisch: Die Wehen sind so stark, dass sie die Frau nicht mehr in ein Krankenhaus bringen können. Also helfen die Sanitäter der Schwangeren, ihr Kind noch im Flugzeug zu bekommen.

Und tatsächlich: Das kleine Neugeborene kommt zur Welt – in dem Flugzeug auf einem Rollfeld in Istanbul. Und das alles, vor den Augen der anderen Fluggäste.

