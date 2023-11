Frau bei Sturz aus fünftem Stock schwer verletzt

Mehr zum Thema

Weiterer Warnstreik von Erziehern und Lehrkräften in Berlin Einige Berliner Eltern müssen für ihre Kita-Kinder heute erneut alternative Betreuungsmöglichkeiten suchen. Denn die Gewerkschaften Verdi und GEW rufen Beschäftigte der Kita- Eigenbetriebe zum wiederholten Mal zu einem Warnstreik für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen auf. Rund jedes fünfte Berliner Kita-Kind besucht eine kommunale Einrichtung. Auch Erzieher und Lehrkräfte in Schulen, Hochschulbeschäftigte sowie Sozialarbeiter in Jugend-, Gesundheits- und Sozialämtern sollen erneut die Arbeit niederlegen. In Berlin-Mitte planen die Gewerkschaften im Zuge eines bundesweiten sogenannten Streiktags Bildung eine Demonstration (10.00) und Kundgebungen.