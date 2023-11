Frau aus Dresden fährt in Baustelle auf A93 und stirbt

Eine Autofahrerin aus Dresden ist bei einem Unfall in einer Baustelle auf der Autobahn 93 in Bayern ums Leben gekommen. Die 66-Jährige habe am Mittwoch vermutlich die Baustelle bei Weiden übersehen und sei in den gesperrten Bereich gefahren, teilte die Polizei mit. Dort stieß sie nach ersten Erkenntnissen ungebremst gegen einen Lkw einer Straßenbaufirma. Die Frau wurde in ihr Auto eingeklemmt, das zudem anfing zu brennen. Rettungskräfte konnten die 66-Jährige nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen.