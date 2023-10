Frau auf Berliner Gehweg erstochen: Angreifer flüchtig

Mehr zum Thema

Volker Beck: Klima-Aktivisten sollen Protestaktionen stoppen Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) hat an die Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation appelliert, auf Protestaktionen zu verzichten. Die Berliner Polizei ist am Limit, teilte DIG-Präsident Volker Beck am Montag mit. Aktionen, die viele Polizeikräfte binden, sind jetzt unverantwortlich und gefährden somit mittelbar auch die Sicherheit von Jüdinnen und Juden. Lasst das! Aufgrund der Personalsituation schaffe es die Polizei bereits jetzt nicht mehr, Pro-Hamas-Demonstrationen zu unterbinden oder dabei Gewalt einzudämmen und gleichzeitig Synagogen und alle anderen jüdischen Einrichtungen ausreichend zu schützen. Mich besorgt, dass der Objektschutz in manchen Fällen noch weiter reduziert werden könnte.