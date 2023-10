Frankfurts OB sieht nach Polen-Wahl Hoffnung für mehr Dialog

18. Oktober 2023 um 06:34 Uhr

Frankfurt (Oder) und Słubice nennen sich Doppelstadt - es ist ein Brennglas der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Doch in den vergangenen Jahren war ein Dialog aufgrund der polnischen Regierung in Warschau teils schwierig. OB Wilke blickt in die Zukunft.