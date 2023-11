Frankfurter Weihnachtsmarkt wird eröffnet

Mehr zum Thema

Erneut Prozess nach Tod dreier Kinder in Dorfteich Der Tod dreier Kinder in einem nordhessischen Dorfteich beschäftigt erneut ein Gericht. Der Fall wird am Montag (10.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verhandelt. Der frühere Bürgermeister des betroffenen Ortes Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis) war zuletzt im Februar vom Landgericht Marburg wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er die Verkehrssicherungspflicht für den Teich verletzt haben soll. Die drei Geschwister im Alter von fünf, acht und neun Jahren waren 2016 ertrunken.

Landessynode der Evangelischen Kirche tagt in Hofgeismar Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) trifft sich von Montag an im nordhessischen Hofgeismar zu ihrer jährlichen Herbsttagung. Schwerpunkte sind dabei laut einer Sprecherin der EKKW in Kassel der Bericht von Bischöfin Beate Hofmann und die Berichte der Fachstelle zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, zur Lage der Finanzen und zum Reformprozess. Außerdem soll der Doppelhaushalt 2024/25 verabschiedet werden. Die Tagung soll bis zum Mittwoch dauern. Der EKKW gehören rund 730.000 Menschen an. Die Synode hat in allen kirchlichen Fragen die letzte Entscheidung.