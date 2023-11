Frankfurter Weihnachtsbaum „Sonny“ erreicht Römerberg

Mehr zum Thema

Hessen zahlt Kommunen weitere 50 Millionen für Geflüchtete Jeden Tag kommen so viele Flüchtlinge nach Hessen, dass sie jeweils mehrere Busse füllen würden. Das Land greift daher nochmals in die Haushaltskasse - und sieht mit Spannung einem Spitzentreffen in Berlin entgegen.

Autofahrerin innerorts mit Tempo 122 geblitzt Eine Autofahrerin ist in Reichelsheim im Odenwaldkreis mit Tempo 122 statt der dort erlaubten maximal 50 Stundenkilometer geblitzt worden. Die Raserin wurde bei einer Kontrollaktion unter dem Motto Blitz für Kids an einer Bushaltestelle erwischt, wie die Polizei am Mittwoch in Darmstadt mitteilte. Die Frau erwarten drei Monate Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Bei der Kontrollaktion seien außerdem 50 weitere Verkehrsteilnehmer mit zu hohem Tempo unterwegs gewesen.